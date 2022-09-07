Іспанія передала Україні артилерійські боєприпаси та зимову форму
Іспанія направила в Україну п'ять літаків з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем та 20 вантажівок із зимовим спорядженням для українських військових
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Іспанії.
Зазначається, що 6 вересня, з авіабази Торрехон-де-Ардос вилетів вже п'ятий літак, на борту якого знаходилися боєприпаси для великокаліберної артилерії. Загалом, Іспанія передала 75 піддонів з артилерійськими боєприпасами.
На запит української влади з Іспанії виїхало 20 вантажівок з зимовим спорядженням для українських військових. Десять із них уже прибули до Польщі, ще десять перебувають у дорозі.
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила, що "ці постачання є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу".
- 25 серпня Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто. Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Київ цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць і 122-міліметрових мінометів, про що він уже повідомив уряд Іспанії.
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