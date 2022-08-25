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Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто

25 серпня, 2022 четвер
12:34
Світ

Іспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.

Зазначається, що вантаж військової допомоги включатиме близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро. І броньовані авто, і боєприпаси вже в розпорядженні української влади.

Окрім зброї, "на терміновий запит" підготовлено вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тис курток, 15 тис костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Київ цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць  і 122-міліметрових мінометів, про що він уже повідомив уряд Іспанії.

"Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні", - сказав він.

Іспанія також буде навчати українських військових роботі зенітної батареї, а також проводитиме навчання особового складу ВПС України "в країні-союзниці", назву якої в Міноборони не вказали.

У квітні Іспанія оголосила про відправку Україні 200 тонн боєприпасів та іншої військової допомоги.

  • 2 серпня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що уряд прийняв рішення не передавати Україні танки Leopard, адже вони у "незадовільному стані". У липні повідомлялося, що уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії. У червні ФРН заборонила Іспанії продавати Україні 40 старих танків Leopard 2A4 власного виробництва.

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