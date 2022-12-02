Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk, – Резніков
Україна отримала від Іспанії перші зенітно-ракетні комплекси Hawk
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.
"Приймав у Одесі міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну, та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься", – написав Резніков.
Він додав, що в Іспанії тренуватимуть більше українських бійців, і наголосив, що країна вже надала Україні перші Hawk.
- Про те, що уряд Іспанії передасть Україні системи ППО Hawk, ЗРК Aspide, протитанкові ракетні комплекси та гармати, повідомляв 2 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- 16 листопада Маргарита Роблес заявила, що Іспанія планує тренувати 2400 українських військових за рік у межах затвердженої місії ЄС
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