Іспанія підтвердила передачу Україні ЗРК Hawk та анонсувала надання 155-мм і 105-мм артснарядів
Іспанія підтвердила, що передасть Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk та анонсувала надання артилерійських снарядів калібру 155 і 105 мм
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Іспанії.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що шість нових зенітно-ракетних установок будуть інтегровані в батарею США. А з листопаду 2023 року в Іспанії будуть проводити навчання для українських операторів і супроводжувачів HAWK.
Також Роблес анонсувала поставку партій артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм та важких кулеметів для посилення протидії безпілотникам.
Крім цього, міністер зазначила, що в Україну вже прямують польові пайки, після чого будуть доставлені електрогенератори та водолазні компресори, а також зимове спорядження для українських захисників.
- Ще 6 жовтня в Іспанії схвалили рішення передати Україні 6 пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk.
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