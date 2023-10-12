Іспанія підтвердила передачу Україні ЗРК Hawk та анонсувала надання 155-мм і 105-мм артснарядів

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Іспанії.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що шість нових зенітно-ракетних установок будуть інтегровані в батарею США. А з листопаду 2023 року в Іспанії будуть проводити навчання для українських операторів і супроводжувачів HAWK.

Також Роблес анонсувала поставку партій артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм та важких кулеметів для посилення протидії безпілотникам.

Крім цього, міністер зазначила, що в Україну вже прямують польові пайки, після чого будуть доставлені електрогенератори та водолазні компресори, а також зимове спорядження для українських захисників.