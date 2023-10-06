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Іспанія додатково надасть Україні шість ЗРК Hawk

6 жовтня, 2023 п'ятниця
02:20
Війна з Росією Зенитно ракетный комплекс Improved Hawk (MIM 23B)

В Іспанії схвалили рішення передати Україні 6 пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk

Про це повідомили у пресслужбі іспанського уряду.

Як зазначається, про надання систем протиповітряної оборони оголосили за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса 5 жовтня в рамках зустрічі Європейської політичної спільноти.

Лідери країн обговорили поточну ситуацію на фронті й очільник іспанського уряду запропонував комплекси ППО для боротьби з безпілотниками, відповідне навчання та обладнання для розмінування.

"Іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", — мовиться у повідомленні.

  • Лідери близько 50 країн зібралися 5-6 жовтня в іспанському місті Гранада на третій зустрічі в рамках Європейської політичної спільноти (ЄПС).
  • Зеленський 5 жовтня прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді. Там він зустрівся з прем'єрами Іспанії та Італії.
  • Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk у грудні.
  • Напередодні стало відомо, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, системи IRIS-T і 12 зеніток Gepard, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.

ППО
Іспанія
зброя для України
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