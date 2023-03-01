Іспанія виділила €4,1 млн на ремонт танків Leopard для України
Міністерство оборони Іспанії вже працює над ремонтом танків Leopard 2A4 для відправки в Україну: їхнє відновлення вартуватиме €4,1 млн
Про це повідомляє El Mundo.
Зазначається, що на іспанській платформі держзакупівель з'явився тендер, згідно з яким виділено €4,1 млн на ремонт бойових танків Leopard 2A4, які потім відправлять в Україні.
Журналісти стверджують, що танки нині перебувають на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севілья), де проходять перевірку четвертого рівня - найбільш вичерпну. Далі вони опиняться на фронті.
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