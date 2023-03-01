Іспанія виділила €4,1 млн на ремонт танків Leopard для України

Про це повідомляє El Mundo.

Зазначається, що на іспанській платформі держзакупівель з'явився тендер, згідно з яким виділено €4,1 млн на ремонт бойових танків Leopard 2A4, які потім відправлять в Україні.

Журналісти стверджують, що танки нині перебувають на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севілья), де проходять перевірку четвертого рівня - найбільш вичерпну. Далі вони опиняться на фронті.