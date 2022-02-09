Іспанія відправить до Болгарії чотири винищувачі та 130 військових на тлі агресії РФ

Про це повідомляє Reuters.



Цього тижня Іспанія відправить чотири військові літаки та 130 військовослужбовців до Болгарії для захисту повітряного простору на тлі напруження через нарощування російських військових на українському кордоні.



Очікується, що перші іспанські літаки Eurofighter приземляться в Болгарії для виконання обов'язків із захисту повітряного простору разом із болгарськими ВПС до кінця березня.



"Місія впроваджує заходи щодо забезпечення безпеки країн - членів НАТО на східному фланзі", - йдеться у повідомленні міністерства оборони Болгарії.



Також Нідерланди планують відправити до Болгарії два літаки F-35 у квітні та травні для заходів з охорони повітряного простору.



Болгарія, яка є членом НАТО з 2004 року, планує створити бойову групу чисельністю до 1 000 військовослужбовців під болгарським командуванням і в тісній співпраці з НАТО, до якої також увійдуть солдати з інших країн-союзниць.



Нагадаємо, 21 січня Іспанія направила у Чорне та Середземне моря військові кораблі для підтримки сил НАТО.