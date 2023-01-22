Про це повідомляє CORE.

Рефері зупинив гру третього дивізіону чемпіонату Іспанії на 60-й хвилині, через те, що фани "Депортиво" почали скандувати "Зозуля - нацист". Пауза в матчі тривала майже дві хвилини, поки вболівальники з Ла-Коруньї не припинили образливі вигуки. Суддя вніс відповідний запис до протоколу зустрічі.

"Райо Махадаонда" поступилася "Депортиво" з рахунком 0:1 та опустилася в турнірній таблиці на 15 місце

Зозуля перейшов до "Райо Махадаонди" у грудні 2022 року та зіграв за свою нову команду 3 матчі.

В українця виник конфлікт з іспанськими ультрас-ліваками ще у 2017 році, коли він перейшов до "Райо Вальєкано". Фани виступили проти трансферу через волонтерську діяльність Зозулі, який, серед іншого, допомагав полку "Азов". Пізніше з'ясувалося, що кілька фанатів мадридського клубу воювали на Донбасі на боці російських найманців проти України.

9 грудня 2022 року Роман Зозуля став гравцем "Райо Махадаонди".

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