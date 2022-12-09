Футболіст-волонтер Зозуля підписав контракт з новим клубом
Український футболіст Роман Зозуля став гравцем іспанського "Райо Махадаонда"
Про це повідомляє офіційний сайт "Райо Махадаонда".
33-річний Роман Зозуля підписав з "Райо Махадаонда" контракт до кінця сезону. Команда йде на 17-й позиції у першій групі третього дивізіону Іспанії.
З липня українець перебував у статусі вільного агента. Минулий сезон Зозуля провів у іспанській "Фуенлабраді". Форвард зіграв 37 матчів, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.
Роман Зозуля відомий українським фанатам виступами за "Альбасете", "Бетіс", "Дніпро" та "Динамо".
На рахунку Зозулі 33 матчі і 4 голи за збірну України.
- Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році.
- За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Та це не змінило його позиції. Навпаки, зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.
- У квітні Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України.
- 29 червня футболіст-волонтер Роман Зозуля відзначив, що в Олександра Усика неоднозначний бекграунд, але він допомагав ЗСУ ще з 2014 року.
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