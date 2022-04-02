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Головна Спорт Відомий футболіст та волонтер Роман Зозуля придбав для військових 100 комплектів касок та бронежелетів

Відомий футболіст та волонтер Роман Зозуля придбав для військових 100 комплектів касок та бронежелетів

2 квітня, 2022 субота
20:17
Спорт Роман Зозуля

Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України

Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбуці.

"На цих фото ще 100 захищених життів. Каски та броніки для наших Героїв. Здається, що українські волонтери вже розмели всі європейські магазини з військовою амуніцією, але нас це не зупиняє - для наших захисників ми знайдемо все необхідне в будь-якому куточку планети. Згуртованість українців викликає захоплення і заздрість у всього світу. Українець - це гордість і сила, рашист – ганьба і приниження для цілих поколінь", - написав футболіст.
 

  • Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році. За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Та це не змінило його позиції. Навпаки, зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.

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війна з Росією
Роман Зозуля
каски
волонтер
бронежилет
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