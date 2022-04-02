Відомий футболіст та волонтер Роман Зозуля придбав для військових 100 комплектів касок та бронежелетів
Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України
Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбуці.
"На цих фото ще 100 захищених життів. Каски та броніки для наших Героїв. Здається, що українські волонтери вже розмели всі європейські магазини з військовою амуніцією, але нас це не зупиняє - для наших захисників ми знайдемо все необхідне в будь-якому куточку планети. Згуртованість українців викликає захоплення і заздрість у всього світу. Українець - це гордість і сила, рашист – ганьба і приниження для цілих поколінь", - написав футболіст.
- Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році. За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Та це не змінило його позиції. Навпаки, зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.
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