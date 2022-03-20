Всі вийшли вже на гру, а ти сидиш зачинений у туалеті, щоб ніхто не бачив, і замовляєш бронежилети, - футболіст Зозуля розповів про життя під час війни
Український форвард іспанського клубу "Фуенлабрада" Роман Зозуля заявив, що після початку війни його спортивне життя змінилось і бувало таке, що він запізнювався на матч через волонтерство
Про це Зозуля розповів у інтерв'ю програмі Денисов Time на "Футбол 1".Зозуля також відзначив роботу волонтерів.
"Те, що зараз витворяють волонтери – я просто божеволію, коли це все бачу. Волонтери вимітають все: у Європі вже взагалі нічого не залишилося. Я не знаю де зараз ще закуповують. Якщо війна триватиме, ми, напевно, скоро будемо самі будувати літаки, гелікоптери, танки. Наше населення, наші військові – взагалі красені. Ну, ось волонтерам треба пам’ятник ставити", - сказав Роман Зозуля.
За словами Зозулі, його футбольне життя під час війни дуже змінилось.
"Багато було кумедних моментів. Ось один із таких. Сидиш у туалеті перед грою або тренуванням: пацани вже вийшли на поле, а ти сидиш у телефоні. Тобі стукає тренер, каже: "Рома, пора". А ти сидиш і кажеш: "А скільки коштують бронежилети, рація? Ну добре, ми замовляємо, відкладіть мені три тепловізори". Всі вийшли вже на гру, а ти сидиш зачинений у туалеті, щоб ніхто не бачив, і замовляєш бронежилети. Як можна налаштуватися на гру або тренування? Стараємось", – розповів Роман Зозуля.
- Нагадаємо, 22 лютого Роман Зозуля закликав увесь світ об'єднатися у боротьбі з режимом Володимира Путіна.
- 19 березня український форвард іспанського клубу "Фуенлабрада" Роман Зозуля заявив, що громадяни Росії не мають власної думки.
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