Світ має усвідомити, що Путін - це реінкарнація Гітлера, його плани більші, ніж захоплення України, - український футболіст Зозуля

Про це Зозуля написав у facebook.

За його словами, Путін не розуміє, що своїми діями та висловлюваннями лише загартовує і згуртовує нашу націю.

"Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їхніми пам’ятниками і як розвивати свою країну", - написав Зозуля.

На його переконання, українці та росіяни ніколи не були братніми народами.

"Ми ніколи не були братськими народами, бо братам не намагаються нав’язати комплекс меншовартості і при нагоді закинути петлю на шию. Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів "великої і могутньої". В різні історичні періоди вони прагнули нас підкорити, морити голодом, переслідувати, саджати і вбивати за право говорити рідною мовою, висловлювати позицію та прагнути незалежності. І чим більше вони стискали свій зашморг, тим сильніше ми з нього виривалися", - нагадав Зозуля.

Він зазначив, що у нас ніколи не було стокгольмського синдрому, а було тотальне несприйняття насилля і контролю.

"В новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах. Натомість наші сусіди бояться підняти голову і висловити протест душевнохворому царю. Звісно, є свідомі росіяни, які неодноразово висловлювали нам свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість - це зомбована пропагандою біомаса. Але це їхній вибір - жити в страху і пригніченні. І нам з ними не по дорозі", - наголосив Зозуля.

Він підкреслив, що ми мирна нація, яка не має в планах ні на кого нападати.

"Нам вистачає людей і своїх земель, але і віддавати їх якомусь божевільному ми не будемо. На 8-му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів…

Тому світ має усвідомити і іншу істину, що Путін - це реінкарнація Гітлера. І його плани більш амбітні, ніж захоплення України", - попередив Зозуля.

Він констатував, що зараз як ніколи важливо, щоб світ об’єднався і запровадив економічні санкції.

"А з фізичним опором, впевнений, наші ЗСУ справляться, бо характер наших військових викутий зі сталі. Наша перемога вже близько, як і феєричний кінець кремлівського зла. Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію!", - підсумував Зозуля.

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