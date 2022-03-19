Як головний "бекне", туди й 125 млн населення йде: Український футболіст Зозуля порівняв росіян зі стадом баранів
Український форвард іспанського клубу "Фуенлабрада" Роман Зозуля заявив, що громадяни Росії не мають власної думки
Про це Зозуля розповів у інтерв'ю програмі Денисов Time на Футбол 1.
За словами футболіста, його обурює бездіяльність росіян в час, коли РФ веде війну проти України.
"У мене таке відчуття, що там, вибачте за вираз, стадо баранів. Як той головний "бекне", і туди 125 млн населення йде. У них немає своєї думки, свого бачення.Стукаємося до них, говоримо, показуємо їм - до одного місця. Кажуть, що у нас фашисти, нацисти. Ну, ви ж бачили, що цей Кадиров сказав: "Шукаємо Бандеру, за його голову даємо якісь гроші. Зараз, мабуть, усі вірять, що Бандера живий. Розумієте? Мені здається, там немає толку, там люди пробиті", — сказав Зозуля.
- Нагадаємо, 22 лютого Роман Зозуля закликав увесь світ об'єднатися у боротьбі з режимом Володимира Путіна
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