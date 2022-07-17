В Усика були неоднозначні ситуації з цими батюшками. Але він допомагав військовим з 2014 року, - Зозуля

Про це повідомляє "Трибуна".

"2014-2015 рік - Усик їде через Дніпро в АТО і набирає мене. Якщо б у нього було інше бачення, було б щось інше всередині, то я не думаю, що він би їздив в АТО на передок і віз би допомогу хлопцям на нульові позиції. Він дуже добре спілкується з львівськими прикордонниками. Навряд, вони би спілкувались з тим, хто за "русский мир", - розповів Зозуля.

Гравець "Фуенлабради" також висловився стосовно того, що Усик назвав Крим "божим".

"Якщо не помиляюсь, в першому інтерв’ю, коли у нього спитали, чий Крим, він сказав, що український. Він почав злитися на ці запитання. Я також не розумію. У нього питали, чий Крим, а багатьом футболістам та тренерам навіть не задавали це питання. Я не чув, щоб у збірній України хтось раніше казав, як зараз, що у нас війна. Так, у нього були неоднозначні ситуації з цими батюшками. Це його бачення. Але Усик допомагав військовим, їздив на передок. Тому ми й дружили, бо я знав, що у нього всередині", - розповів Роман Зозуля.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

1 липня український боксер Олександр Усик запевнив, що готовий вбити російського солдата, якщо відчуватиме небезпеку.

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