Усик заявив, що готовий вбити російського солдата

Про це повідомляє The Guardian.

"Я боявся щодня, коли був у теробороні. Я молився і просив: "Господи, будь ласка, не дай нікому спробувати вбити мене. Не дай нікому стріляти в мене. І, будь ласка, не змушуй мене стріляти в іншу людину". Але якби я відчув небезпеку, загрозу для свого життя чи моєї родини, то вбив би російського солдата", - розповів Олександр Усик.

Український боксер також запевнив, що після бою з Джошуа повернеться в Україну.

"Я хочу жити в Україні, одразу після бою з Джошуа повернуся додому. Ніхто не дозволить мені вирушити на фронт, проте багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу привнести трохи радості до їхньої справи. Я не вірю в те, що кажуть росіяни, бо вони не показують правду у своїй країні. Вони не показують, як бомби прилітають у будинки мирних жителів та лікарні. Кілька днів тому у Києві бомба потрапила до будинку, де мешкали мирні люди. Кілька днів тому ракета потрапила до торгового центру у Кременчуці, де перебували звичайні люди", – сказав Усик.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

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