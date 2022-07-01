Усик заявив, що готовий вбити російського солдата
Український боксер Олександр Усик запевнив, що готовий вбити російського солдата, якщо відчуватиме небезпеку
Про це повідомляє The Guardian.
"Я боявся щодня, коли був у теробороні. Я молився і просив: "Господи, будь ласка, не дай нікому спробувати вбити мене. Не дай нікому стріляти в мене. І, будь ласка, не змушуй мене стріляти в іншу людину". Але якби я відчув небезпеку, загрозу для свого життя чи моєї родини, то вбив би російського солдата", - розповів Олександр Усик.
Український боксер також запевнив, що після бою з Джошуа повернеться в Україну.
"Я хочу жити в Україні, одразу після бою з Джошуа повернуся додому. Ніхто не дозволить мені вирушити на фронт, проте багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу привнести трохи радості до їхньої справи. Я не вірю в те, що кажуть росіяни, бо вони не показують правду у своїй країні. Вони не показують, як бомби прилітають у будинки мирних жителів та лікарні. Кілька днів тому у Києві бомба потрапила до будинку, де мешкали мирні люди. Кілька днів тому ракета потрапила до торгового центру у Кременчуці, де перебували звичайні люди", – сказав Усик.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
- 21 червня Усик та Джошуа провели першу дуель поглядів перед другим поєдинком.
- Військові порадили боксеру Олександру Усику залишити Україну заради реваншу з британцем Ентоні Джошуа.
- Британський боксер Дерек Чісора вважає, що Джошуа краще програти Усику нокаутом, а не за очками.
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