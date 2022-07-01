Екссуперник Усика Чісора закликав Джошуа програти українцю нокаутом

Про це повідомляє sport.ua.

Чісора впевнений, що Джошуа в реванші з Усиком потрібно ризикувати і йти вперед, але якщо програвати, то краще нокаутом.

"Для Джошуа буде краще, якщо він програє нокаутом. Якщо він знову програє за очками, це для нього катастрофа. Він ще 20 років критикуватиме себе за це. Для мене краще програти нокаутом, ніж за очками. Усик може нокаутувати Джошуа тільки під завершення бою, а ось Ентоні здатний укласти його в ранніх раундах. Потрібна бійка, треба використати свою міць проти Усика", - вважає Чісора.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

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