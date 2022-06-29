Про це розповів промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю SecondsOut.

"Усик захищав свій дім. У нього була можливість поспілкуватися з багатьма військовими, він відвідував госпіталі. Більшість військових говорили йому їхати і битися. Тому що це допоможе Україні в іншому сенсі. Це приверне увагу до України десятків мільйонів людей по всьому світу: прапор України буде в ринзі, пролунає гімн України", - сказав Красюк.

За його словами, саме це схилило Усика до рішення залишити Україну та погодитися на другий бій з Джошуа.

"Це був момент, коли він ухвалив остаточне рішення брати участь. Потім ми зайнялися переговорами, отримали офіційний дозвіл від держави на виїзд з країни, щоб взяти участь у цьому поєдинку. Ми залишили Україну разом з Усиком в один день, через один прикордонний пункт та одну чергу", - зазначив Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.

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