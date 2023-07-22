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Іспит з мови та тест про країну: Фінляндія посилить вимоги для здобуття громадянства

22 липня, 2023 субота
05:59
Світ Фінляндія НАТО

До кінця 2023 року в парламенті Фінляндії представлять законопроєкт, який передбачає, що умови отримання громадянства стануть жорсткішими

Про це повідомляє Yle.

Програма нового уряду країни передбачає запровадження тесту на громадянство в рамках планів щодо посилення вимог для отримання фінського громадянства або постійного проживання у Фінляндії.

Правляча коаліція Фінляндії заявила, що планує запровадити тест на громадянство в рамках посилення правил щодо надання посвідок на постійне проживання та громадянства.

"Складання іспиту на громадянство та іспиту з мови стане обов’язковою умовою натуралізації", – йдеться в програмі уряду.

Тест на громадянство Фінляндії буде змодельований за подібними методиками, що використовуються в інших європейських країнах.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен повідомив Yle, що міністерство почало роботу над розробкою тесту на громадянство, але цей процес займе час.

"Ідея полягає в тому, щоб люди інтегрувалися у Фінляндію, вивчали нашу мову та нашу соціальну систему. Мовний тест та іспит на громадянство навряд чи стануть нездоланною перешкодою, якщо людина дійсно інтегрована", – зазначив урядовець.

  • Нагадаємо, 6 липня МЗС Фінляндії оголосило, що країна продовжує заборону на необов'язкові поїздки для громадян Росії та запроваджує нові обмеження.
Фінляндія
мігранти
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