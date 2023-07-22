Іспит з мови та тест про країну: Фінляндія посилить вимоги для здобуття громадянства
До кінця 2023 року в парламенті Фінляндії представлять законопроєкт, який передбачає, що умови отримання громадянства стануть жорсткішими
Про це повідомляє Yle.
Програма нового уряду країни передбачає запровадження тесту на громадянство в рамках планів щодо посилення вимог для отримання фінського громадянства або постійного проживання у Фінляндії.
Правляча коаліція Фінляндії заявила, що планує запровадити тест на громадянство в рамках посилення правил щодо надання посвідок на постійне проживання та громадянства.
"Складання іспиту на громадянство та іспиту з мови стане обов’язковою умовою натуралізації", – йдеться в програмі уряду.
Тест на громадянство Фінляндії буде змодельований за подібними методиками, що використовуються в інших європейських країнах.
Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен повідомив Yle, що міністерство почало роботу над розробкою тесту на громадянство, але цей процес займе час.
"Ідея полягає в тому, щоб люди інтегрувалися у Фінляндію, вивчали нашу мову та нашу соціальну систему. Мовний тест та іспит на громадянство навряд чи стануть нездоланною перешкодою, якщо людина дійсно інтегрована", – зазначив урядовець.
- Нагадаємо, 6 липня МЗС Фінляндії оголосило, що країна продовжує заборону на необов'язкові поїздки для громадян Росії та запроваджує нові обмеження.
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