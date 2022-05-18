Про це Расмуссен написав у своєму Twitter.

"Історичний день для Європи. Хороший – для Швеції, Фінляндії, ЄС і НАТО. Поганий – для Володимира Путіна", - відреагував він.

A historic day for Europe.



Good for Sweden, Finland, the EU, and NATO.



Bad for Vladimir Putin. pic.twitter.com/3NUisvmYsc — Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) May 18, 2022

Сьогодні, 18 травня, посли обох країн при НАТО офіційно подали заявки на вступ до Альянсу, почавши процедуру, яка може завершити десятиліття нейтралітету Фінляндії та близько 200 років нейтралітету Швеції. Росія, яка прагнула ослабити північноатлантичну спільноту, навпаки посприяла її розширенню та небувалому зміцненню.

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