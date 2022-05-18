"Історичний день для Європи, поганий – для Путіна": ексочільник НАТО прокоментував заявки Швеції і Фінляндії про вступ у Альянс
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен привітав заявки на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, зазначивши, що це "поганий день для Путіна"
Про це Расмуссен написав у своєму Twitter.
"Історичний день для Європи. Хороший – для Швеції, Фінляндії, ЄС і НАТО. Поганий – для Володимира Путіна", - відреагував він.
- Сьогодні, 18 травня, посли обох країн при НАТО офіційно подали заявки на вступ до Альянсу, почавши процедуру, яка може завершити десятиліття нейтралітету Фінляндії та близько 200 років нейтралітету Швеції. Росія, яка прагнула ослабити північноатлантичну спільноту, навпаки посприяла її розширенню та небувалому зміцненню.
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