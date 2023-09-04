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Історія дівчинки в перші дні війни: повість української письменниці Оксани Лущевської перевидадуть у США

4 вересня, 2023 понедiлок
14:01
Культура на фото Оксана Лущевська

В американському видавництві Tilbury House вийде друком книжка дитячої письменниці Оксани Лущевської "Це тиха ніч, мій астронавте", яка розповідає про війну в Україні

Про це "Читомо" повідомила сама письменниця.

Книжка Лущевської вийшла українською у 2022 році у видавництві "Книголав". Це коротка повість у формі дитячого щоденника. Головна героїня – семирічна дівчинка Ія, яка веде нотатки впродовж перших десяти днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну (з 24 лютого по 5 березня). Там дитина розповідає про своє повсякденне життя, про турботи та страхи. У книжці також є вигаданий астронавт, який допомагає дівчинці триматися.

За словами Лущевської, яка живе в США, пошук видавця за океаном тривав рік.

"Було кілька видавництв, які працюють на дві країни, і були ситуації, скажімо, коли сторона США хоче видавати рукопис, а сторона іншої країни – не готова давати дітям книжку про війну. Була й видавчиня, яка хотіла інші ілюстрації, щоб не такі патріотичні. Та мені було суттєво, щоб книжка вийшла така ж сама, як в Україні. Врешті, навесні 2023 ми знайшли видавництво, чиє бачення – давати дітям книжки про демократію, рівність, цінності й права людини», — розповіла письменниця.

Вона переконана, що книжка має шанси потрапити в шкільні та класні бібліотеки, оскільки у США переймаються темою російсько-української війни. 

"У дитячій літературі є дискурс про те, що діти мають більше читати книжок із різних країн, щоб розумітися, що ми всі – громадяни світу і всі взаємовідповідальні одне перед одним. Нам важливо, щоб американські діти читали ті книжки, які читають українські діти. Це творить спільний наратив і спільний дискурс", — сказала Лущевська.

  • У серпні в інтернет виклали книжку-фотоальбом загиблого журналіста Макса Левіна "Іловайськ", яка розповідає про бої 2014 року.
Новини
Україна
Війна з Росією
США
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