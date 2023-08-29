До Дня пам'яті загиблих захисників в інтернет виклали книжку-фотоальбом Макса Левіна "Іловайськ"

Про це повідомляє "Суспільне".

Книга-фотоальбом "Іловайськ" — це збірка фотографій Левіна, Дондюка, Олександра Глядєлова та Маркіяна Лисейка.

У виданні опубліковано фотографії — свідоцтва подій першого штурму Іловайська 10 серпня 2014 року, висування батальйону "Донбас" до села Осиково 14 серпня 2014-го, бойових дій та обставин перебування українських сил в Іловайську 17–29 серпня (зачистка села Грабське, вхід в Іловайськ, бої в місті, спроба прориву з оточення).

Цю книжку присвятили пам'яті Макса Левіна. Відомо, що 13 березня 2022 року він у супроводі військового вирушив у Гуту Межигірську документувати наслідки російської агресії. Хлопці залишили машину та пішли в бік села Мощун. Відтоді зв'язок із ними зник. Про зникнення Макса Левіна повідомили 22 березня. А 1 квітня у Київській області знайшли його тіло. За даними слідчих, беззбройного фотокора військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Макса Левіна орденом "За мужність". Також фотокореспондент отримав посмертно відзнаку Премії імені Георгія Ґонґадзе.

Паперову версію книжки "Іловайськ" презентували у січні 2023 року. Роботу над нею розпочали понад рік тому, однак через початок повномасштабного вторгнення, а згодом через загибель Макса Левіна внесли зміни в реалізацію проєкту.

Фото: скріншот із книги

Книжки немає у продажі, її безоплатно поширює Міністерство культури та інформаційної політики. Тому Дондюк вирішив опублікувати PDF-версію видання.