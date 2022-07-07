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У рідному місті Макса Левіна презентували виставку про медіазлочини Росії

7 липня, 2022 четвер
17:46
Культура виставка про медіазлочини Росії

У Боярці, рідному місті загиблого фотожурналіста Макса Левіна, представили виставку про медіазлочини Росії

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Літвінова.

Проєкт покликаний розповісти про тих, завдяки кому світ знає про війну, яку розвʼязала Росія проти України – журналістів і журналісток, які загинули, були поранені, опинилися під обстрілами, в полоні або зазнали переслідувань від початку повномасштабного вторгнення. 

Наразі відомо про 33 постраждалих і загиблих журналістів. Серед них – Макс Левін. Він знімав війну впродовж восьми років, від самого її початку. Висвітлював Революцію Гідності, у дні найзапекліших протистоянь був на Майдані.

  • 13 березня Максим Левін у супроводі військовослужбовця та в минулому фотографа Олексія Чернишова вирушили в Гуту Межигірську документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. Відтоді зв'язок з ними зник. Про зникнення Макса Левіна повідомили 22 березня. А 1 квітня у Київській області знайшли його тіло. За даними слідчих, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

  • Зеленський посмертно нагородив Макса Левіна орденом "За мужність". Також фотокореспондент отримав посмертно відзнаку Премії імені Георгія Ґонґадзе

  • 14 червня в Румунії відкрили виставку Макса Левіна

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