У Румунії відкрили виставку військового фотожурналіста Макса Левіна

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

"Разом із паном Марчелем Чолаку, головою палати депутатів парламенту Румунії, відкрили виставку Макса Левіна, військового фотожурналіста, який був жорстоко вбитий російськими окупантами в Межигірському районі Київської області", – написав Корнієнко.

Він додав, що завдяки праці журналіста Макса Левіна увесь світ може побачити ті жахи, які відбувалися і тривають в Україні.

"Та навіть вбиваючи журналістів, які висвітлюють страшні події цієї безглуздої війни, російським нацистам не вдасться приховати сліди своїх страшних та ганебних звірств. Ми будемо пам’ятати кожного, хто поклав своє життя, намагаючись донести світу, який він насправді, "русскій мір", – додав Корнієнко.

13 березня Максим Левін у супроводі військовослужбовця та в минулому фотографа Олексія Чернишова вирушили в Гуту Межигірську документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. Відтоді зв'язок з ними зник. Про зникнення Макса Левіна повідомили 22 березня. А 1 квітня у Київській області знайшли його тіло. За даними слідчих, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Зеленський посмертно нагородив фотокореспондента Макса Левіна орденом "За мужність".

Також Макс Левін отримав посмертно відзнаку Премії імені Георгія Ґонґадзе

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