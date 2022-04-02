Беззбройного фотокореспондента Левіна росіяни вбили двома пострілами з стрілецької зброї, - прокуратура
Вишгородська окружна прокуратура здійснює керівництво у cправі про вбивство фотографа Макса Левіна, якого застрелили російські військові, стаття - порушення законів і звичаїв війни
Про це повідомив Офіс прокурора у Telegram.
За даними слідства, у березні зник зв’язок з Левіним, який висвітлював війну на території Київської області.
Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська
"За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що розслідування триває, йде процес встановлення всіх обставин злочину.
- Про зникнення Макса Левіна стало відомо 22 березня.
- Тіло Левіна, який зник 13 березня, знайшли 1 квітня у Київській області.
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