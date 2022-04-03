Зеленський нагородив загиблого фотокореспондента Макса Левіна орденом "За мужність"

Про це йдеться на сайті президента.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені при висвітленні російської агресії, постановляю: нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Максима Левіна - фотокореспондента (посмертно)", – зазначено в указі.

Про зникнення Макса Левіна стало відомо 22 березня. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.

Тіло фотокореспондента знайшли 1 квітня у Київській області.

За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.