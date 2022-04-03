Зеленський нагородив загиблого фотокореспондента Макса Левіна орденом "За мужність"
Президент України Володимир Зеленський вручив посмертну нагороду загиблому фотокореспонденту Максу Левіну. Його відзначили орденом "За мужність"
Про це йдеться на сайті президента.
"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені при висвітленні російської агресії, постановляю: нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Максима Левіна - фотокореспондента (посмертно)", – зазначено в указі.
- Про зникнення Макса Левіна стало відомо 22 березня. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.
- Тіло фотокореспондента знайшли 1 квітня у Київській області.
- За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.
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