Вбитий окупантами фоторепортер Макс Левін отримав посмертно відзнаку Премії імені Георгія Ґонґадзе
Вбитий окупантами фоторепортер Макс Левін отримав посмертно відзнаку Премії імені Георгія Ґонґадзе
Про це організація повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"Цього року вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе запроваджено Спеціальну відзнаку. Нею Капітула посмертно відзначила фотожурналіста Макса Левіна “за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу", – відзначають організатори Премії.
Також 3 травня, у День свободи преси, оголосили фіналістів Премії імені Георгія Ґонґадзе-2022.
У короткому списку номінантів на здобуття відзнаки – тандем журналіста Associated Press, фотографа і військового кореспондента Мстислава Чернова та фотокореспондента Євгена Малолєтки, а також журналіст, співзасновник та головний редактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко та заступниця головного редактора "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.
За традицією, лауреата Премії оголосять у день народження Георгія Ґонґадзе – 21 травня.
- Тіло відомого документаліста та фотографа Макса Левіна, який зник 13 березня, знайшли 1 квітня у Київській області.
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