Вбитий окупантами фоторепортер Макс Левін отримав посмертно відзнаку Премії імені Георгія Ґонґадзе

Про це організація повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Цього року вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе запроваджено Спеціальну відзнаку. Нею Капітула посмертно відзначила фотожурналіста Макса Левіна “за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу", – відзначають організатори Премії.

Також 3 травня, у День свободи преси, оголосили фіналістів Премії імені Георгія Ґонґадзе-2022.

У короткому списку номінантів на здобуття відзнаки – тандем журналіста Associated Press, фотографа і військового кореспондента Мстислава Чернова та фотокореспондента Євгена Малолєтки, а також журналіст, співзасновник та головний редактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко та заступниця головного редактора "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.

За традицією, лауреата Премії оголосять у день народження Георгія Ґонґадзе – 21 травня.

Тіло відомого документаліста та фотографа Макса Левіна, який зник 13 березня, знайшли 1 квітня у Київській області.