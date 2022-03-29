Історія доводить, що українці – сильні люди: Легендарний боксер Тайсон підтримав братів Кличків та Україну

Про це Тайсон заявив у інтерв'ю Fox Business.

На запитання, чи не хотів би американець влаштувати з кимось з братів Кличків благодійний поєдинок на підтримку України, він відповів, що українські ексчемпіони світу зараз роблять набагато важливіші речі.

"Я знаю братів Кличків, ми знайомі один з одним, але останнім часом я з ними не розмовляв. Благодійний бій із Володимиром Кличком? На мою думку, нам потрібно більше, ніж благодійний поєдинок. Зараз вони роблять важливішу роботу. Вони перебувають на передовій. Не можна зробити щось більше, ніж це", - сказав Тайсон.

Він додав, що українці неодноразово доводили, що вони сильні люди.

"Послухайте, історія України доводить, що українці – сильні люди, які з давніх-давен мають справу з росіянами", - наголосив Тайсон.



22 березня філіппінський боксер Менні Пак'яо підтримав братів Віталія та Володимира Кличків та Україну.

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