"Історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує Нюрнберг". В колишньому штабі окупантів у Катюжанці знайшли щоденник російського офіцера, що допитував полонених
Після витіснення російської армії з північної частини Київщини, в селі Катюжанка Вишгородського району Київської області було виявлено рукописний щоденник штабного офіцера країни-агресора. Це чоловік на прізвисько "Німець", який не був на передовій, а займався допитом полонених військових та затриманих цивільних
Відсканований зошит його рукописних записів сьогодні, 17 квітня 2022 року, оприлюднили журналісти-розслідувачі з проекту "Схеми", передає Еспресо.TV.
У будівлі катюжанської школи росіянами було облаштовано командний пункт. Серед інших командирів, там перебував і молодий офіцер, що представлявся як Костянтин або як "Німець".
"Наш вчитель - моя дружина знайшла щоденник в одному з кабінетів, який вів, швидше за все, один із офіцерів. І при тому, швидше за все, - правник або представник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Там це по контексту можна зрозуміти", - каже директор школи Микола Микитчик.
Це звичайні польові офіцерські записи, але, разом з тим, з особистими думками автора, що сумніваєтсья в доцільності війни з Україною й адекватності 70-річного верховного головнокомандувача збройних сил РФ Володимира Путіна.
Ось деякі уривки зі знайденого щоденника:
"Досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це".
"Бісить, що ніхто не говорить правду про втрати, про реальність бойових дій, тільки й чую, що "Справа наша вірна, перемога буде за нами"! Та чи вірна ця справа? Залізти в чужу країну і бомбити її міста?"
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"Хотіли бліцкриг, а в результаті… сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "Нюрнберг". Я вихляти не стану, винний, був, воював, шкодую!".
"Артилерія "маже", БПЛА туплять... війська не злагоджені, трьохсоті та двохсоті в достатку, а командування в доповідях говорить лише про уявний успіх... Путіну скоро 70 (стільки йому виповниться в жовтні 2022 - ред.), якщо він помре, розпочавши війну, буде "щось"!"
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