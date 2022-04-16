Захисники України ліквідували генерал-майора Фролова з Петербурга
Сьогодні, 16 квітня 2022 року, на Серафимовському цвинтарі, що в російському місті Петербург, поховали заступника командувача 8-ї армії РФ, генерал-майора Володимира Фролова
Про це із посиланням на прес-реліз Управління інформації губернатора Санкт-Петербургу Олександра Бєглова передає Еспресо.TV.
"Володимир Петрович Фролов упав смертю хоробрих у бою з українськими націоналістами", - сказав губернатор.
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Обставини ліквідації генерал-майора окупантів російською стороною наразі не розголошуються.
"На деяких вінках напис - від "1-го армійського корпусу ДНР". З огляду на це можливо зробити вкрай обережне припущення про його ліквідацію у зоні дії цього з'єднання, тобто в районі Донецька, або Маріуполя", - коментує українське військове видання Defence Express.
Довідка
8-а армія входить до складу Південного військового округу ЗС РФ. Це сухопутні сили.
Підрозділи 8-ої армії діяли на півдні України, зокрема поблизу Миколаєва, а штаб угрупування знаходився у Чорнобаївці. Саме там в середині березня було знищено безпосереднього начальника Фролова - командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.
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