Захисники України ліквідували генерал-майора Фролова з Петербурга

Про це із посиланням на прес-реліз Управління інформації губернатора Санкт-Петербургу Олександра Бєглова передає Еспресо.TV.



"Володимир Петрович Фролов упав смертю хоробрих у бою з українськими націоналістами", - сказав губернатор.



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Обставини ліквідації генерал-майора окупантів російською стороною наразі не розголошуються.



"На деяких вінках напис - від "1-го армійського корпусу ДНР". З огляду на це можливо зробити вкрай обережне припущення про його ліквідацію у зоні дії цього з'єднання, тобто в районі Донецька, або Маріуполя", - коментує українське військове видання Defence Express.



Довідка



8-а армія входить до складу Південного військового округу ЗС РФ. Це сухопутні сили.



Підрозділи 8-ої армії діяли на півдні України, зокрема поблизу Миколаєва, а штаб угрупування знаходився у Чорнобаївці. Саме там в середині березня було знищено безпосереднього начальника Фролова - командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.







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