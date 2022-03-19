Офіційно: ЗСУ знищили генерала командувача армії РФ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Генерала знищено "внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику", уточнюється в повідомленні.

Відзначимо, що повідомлення про ліквідацію високопоставленого російського генерала з'явилось напередодні. Про знищення Андрія Мордвічева у Чорнобаївці повідомив Радник голови офісу Президента України Олексій Арестович. Він також уточнив, що 8-а армія відповідає за ОРДЛО (окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Нагадаємо, у с. Чорнобаївка Херсонської області українські байрактари знищили колону російської військові техніки.



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