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Офіційно: ЗСУ знищили генерала командувача армії РФ

19 березня, 2022 субота
07:08
війна з Росією

ЗСУ знищили командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Генерала знищено "внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику", уточнюється в повідомленні.

Відзначимо, що повідомлення про ліквідацію високопоставленого російського генерала з'явилось напередодні. Про знищення Андрія Мордвічева у Чорнобаївці повідомив Радник голови офісу Президента України Олексій Арестович. Він також уточнив, що 8-а армія відповідає за ОРДЛО (окуповані райони Донецької та Луганської областей).


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