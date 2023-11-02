Історія про кохання та громадську позицію: в Україні почався показ фільму "Іван і Марта" про життя публіциста Івана Дзюби
З 2 листопада в кінотеатрах України почався показ документальної стрічки "Іван і Марта" про дисидента Івана Дзюбу та його дружину Марту Дзюбу
Про це пише "Суспільне.Культура".
Зазначається, що показ стрічки відбудеться в Києві, Львові, Одесі, Харкові та в Дніпрі.
"Стрічка розповідає про українського літературознавця, дисидента, письменника, громадського діяча Івана Дзюбу та його дружину Марту. Разом вони прожили 62 роки. Історію кохання та громадської позиції двох інтелігентів розповідатиме з екрана Марта Дзюба", - йдеться у повідомленні.
Режисером фільму є Сергій Буковський - український режисер-документаліст, лауреат Шевченківської премії. Музику для фільму написав італійський композитор Сандро ді Стефано, представник "нової європейської школи кіномузики", у чиєму доробку понад 50 світових нагород.
Самого Івана Дзюбу можна буде побачити у фільмі – письменник з’являється, зокрема, на початку стрічки та в її завершальних епізодах. Знімальна група кілька днів фільмувала бесіди з Іваном Михайловичем.
Довідка. Іван Михайлович Дзюба - український літературознавець, літературний критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України (2001), академік НАН України, другий міністр культури України (1992–1994), голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999–2001), керівник відділу загальних енциклопедичних досліджень Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.
- Іван Дзюба помер 22 лютого 2022 року, за 2 дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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