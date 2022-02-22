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Помер Герой України, дисидент Іван Дзюба

22 лютого, 2022 вiвторок
09:31
Культура Іван Дзюба

Помер Герой України, дисидент 91-річний Іван Дзюба. Він був провідним літературознавцем, українським шістдесятником

Про це Радіо Свобода повідомив літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський.

"Сьогодні вранці уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Передусім Іван Дзюба – це інтелектуальний провідник і речник українського "шістдесятництва". І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду", - повідомив він.

Довідка: Іван Михайлович Дзюба - український літературознавець, літературний критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України (2001), академік НАН України, другий Міністр культури України (1992–1994), голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999–2001), керівник відділу загальних енциклопедичних досліджень Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.

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Суспільство
література
Іван Дзюба
смерть
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