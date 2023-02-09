Історія України має бути історією успіху, - Клімкін
Дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін зазначив, що США та Захід розглядають Україну як фундаментальну частину західного світу
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Надання літаків Україні є пріоритетом номер один на сьогодні. Зараз ведуться розмови, яка далекобійна зброя буде надана нам - це можуть бути крилаті ракети, а літаки - це символічний крок вперед. Рішення по літаках означає, що все можливо. Це не тільки збільшує нашу військову потужність, це є потужним меседжем для Путіна, що Захід вже не зупиниться ні перед чим", - зазначив Клімкін.
Дипломат також підкреслив, що фраза Байдена "Путін уже втратив Україну" - це констатація та фіксація нового політичного статус-кво України.
"США та Захід розглядають Україну як фундаментальну частину Заходу. Це означає, що історія України має бути історією успіху. Меседж Байдена - це меседж свій - чужий. Тон Заходу змінився й страхи Заходу перед Путіним вже не такі, як були кілька місяців тому. Захід не відмовиться від стратегії "тисяча порізів". Ця стратегія матиме порізи набагато глибші й набагато болючіші", - додав Клімкін.
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