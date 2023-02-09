Історія України має бути історією успіху, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Надання літаків Україні є пріоритетом номер один на сьогодні. Зараз ведуться розмови, яка далекобійна зброя буде надана нам - це можуть бути крилаті ракети, а літаки - це символічний крок вперед. Рішення по літаках означає, що все можливо. Це не тільки збільшує нашу військову потужність, це є потужним меседжем для Путіна, що Захід вже не зупиниться ні перед чим", - зазначив Клімкін.

Дипломат також підкреслив, що фраза Байдена "Путін уже втратив Україну" - це констатація та фіксація нового політичного статус-кво України.

"США та Захід розглядають Україну як фундаментальну частину Заходу. Це означає, що історія України має бути історією успіху. Меседж Байдена - це меседж свій - чужий. Тон Заходу змінився й страхи Заходу перед Путіним вже не такі, як були кілька місяців тому. Захід не відмовиться від стратегії "тисяча порізів". Ця стратегія матиме порізи набагато глибші й набагато болючіші", - додав Клімкін.