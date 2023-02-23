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OPINION

Історія з Трухіним дискредитує волонтерів

Mason Lemberg
23 лютого, 2023 четвер
16:07
Погляд Mason Lemberg

Як співвідноситься з Основним законом фактичне примушування правоохоронним органом нардепа до складання повноважень, та ще й засвідчене в документальній формі?

"Радостную вєсть" принесло нам НАБУ. Трухін, який в ліс втікав пішов на угоду зі слідством, визнав себе винним в пропонуванні хабаря і згодився перерахувати 6 мільйонів у фонд збору волонтерської допомоги та скласти мандат народного депутата, слуги народу.

Переможна перемога прямо.

За кадром залишається:

1) дискредитація закону як такого.

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Виявляється злочинець, який заліз у ваш дім чи кишеню, за версією правоохоронного органу, може просто украсти угоду зі слідством і повернути вам якусь частину коштів і все. Головне, що якогось голодного хлопця сироту, який це зробить, засудять і він буде сидіти років шість (особисто знаю такий приклад), а пан депутат, слуга народу, може просто віддати гроші кудись, без будь-якої відповідальності за сам злочин.

До речі, цікаво, як ця вся процедура виглядає з точки зору Конституції й з точки зору слідчих, які в майбутньому будуть розгрібати стайні Зеленського? Цікаво, як співвідноситься з Основним законом фактичне примушування правоохоронним органом нардепа до складання повноважень, та ще й засвідчене в документальній формі?

Цікаво, як ця вся процедура виглядає з точки зору Конституції й з точки зору слідчих, які в майбутньому будуть розгрібати стайні Зеленського? Цікаво, як співвідноситься з Основним законом фактичне примушування правоохоронним органом нардепа до складання повноважень, та ще й засвідчене в документальній формі?

2) чергова дискредитація волонтерства як такого. Це абсолютно аналогічна історія до покарання гвалтівників повістками. Люди, які відають чесно зароблені гроші, не мають бути примусово урівняні зі злочинцем.

А якщо ви хочете когось карати, то є механізми законної конфіскації коштів.

3) звідки 6 мільйонів в цієї ze**пи?

4) у світлі того, що злочинець сам визнав провину постають правові запитання до уповноважених осіб МВС та ДБР, які "розслідували" цю справу і нічого не змогли знайти, тобто, тих, хто фальсифікував дані слідства і покривав завідомо винну особу.

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5) і в кінцевому постає запитання до Володимира Зеленського, який займався тим же.

На жодний з цих пунктів відповідей нема і ніколи не буде. За чинного стану речей.

Щоб жити в черговій копії Росії, в якій державні органи, які мають нести справедливість, займаються імітацією і покриванням злочинців, а для інших існує суровий закон? Для того, щоб кончєний підмітав під себе Конституцію, а його слуги гвалтували закон та людей, безкарно?

Як і на багато інших питань.

Тоді постає "навіщо це все?", "за що гинуть воїни?". Щоб жити в черговій копії Росії, в якій державні органи, які мають нести справедливість, займаються імітацією і покриванням злочинців, а для інших існує суровий закон? Для того, щоб кончєний підмітав під себе Конституцію, а його слуги гвалтували закон та людей, безкарно?

Власне, саме через це люди й вийшли на Майдан 9 років тому. Щоб не було Росії тут і гидкої відрижки "русского міра", яка ніяк не може вивітритись з владних кабінетів, не зважаючи на весь словесний пафос і пізд**ж про надзвичайні перемоги в боротьбі з корупційов.

Джерело.

Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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