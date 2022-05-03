"Історія знає трагічні приклади співпраці євреїв з нацистами": у МЗС РФ відповіли Ізраїлю на звинувачення в антисемітизмі

Про це йдеться у офіційній заяві МЗС Росії.

ЇЇ було оприлюднено у відповідь на звинувачення міністра закордонних справ Ізраїлю Яіра Лапіда на адресу очільника МЗС РФ Сергія Лаврова у антисемітизмі.

У російському МЗС заявили, що Ізраїль сам підтримує неонацизм, додали, що "історія, на жаль, знає трагічні приклади співпраці євреїв з нацистами" та перерахували подібні "приклади".

Також у російському зовнішньополітичному відомстві виступили зі звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського.

"При цьому історична трагедія полягає в тому, що якщо під час Другої світової війни деякі євреї брали участь у злочинах вимушено, то Зеленський спекулює на своєму корінні та робить це цілком свідомо і цілком добровільно. Прикривається походженням сам і прикриває ним натуральних неонацистів, духовних та кревних спадкоємців катів свого народу", - йдеться у заяві МЗС Росії.

2 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк назвав антисемітські заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова свідченням панування у Росії нацистської ідеології.

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