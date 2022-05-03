"Історія знає трагічні приклади співпраці євреїв з нацистами": у МЗС РФ відповіли Ізраїлю на звинувачення в антисемітизмі
У Міністерстві закордонних справ Росії, у відповідь на закиди в антисемітизмі, звинуватили Ізраїль у підтримці неонацизму
Про це йдеться у офіційній заяві МЗС Росії.
ЇЇ було оприлюднено у відповідь на звинувачення міністра закордонних справ Ізраїлю Яіра Лапіда на адресу очільника МЗС РФ Сергія Лаврова у антисемітизмі.
У російському МЗС заявили, що Ізраїль сам підтримує неонацизм, додали, що "історія, на жаль, знає трагічні приклади співпраці євреїв з нацистами" та перерахували подібні "приклади".
Також у російському зовнішньополітичному відомстві виступили зі звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського.
"При цьому історична трагедія полягає в тому, що якщо під час Другої світової війни деякі євреї брали участь у злочинах вимушено, то Зеленський спекулює на своєму корінні та робить це цілком свідомо і цілком добровільно. Прикривається походженням сам і прикриває ним натуральних неонацистів, духовних та кревних спадкоємців катів свого народу", - йдеться у заяві МЗС Росії.
- 2 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.
- Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк назвав антисемітські заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова свідченням панування у Росії нацистської ідеології.
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