ISW: найближчим часом російська армія ризикує втратити більшу частину найманців-зеків
ПВК "Вагнера" ризикує втратити більшу частину своїх найманців-зеків, оскільки у в'язнів закінчуються їхні шестимісячні військові контракти
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Міноборони Великої Британії прогнозує, що тисячі найманців-зеків з ПВК "Вагнера", які були завербовані восени 2022 року, будуть помилувані та звільнені.
Британці вважають, що Пригожин, ймовірно, дотримається своєї обіцянки звільнити засуджених після 6 місяців служби. Контракти більшості зеків-найманців закінчують якраз у найближчі тижні.
"Пригожин розробив бренд, який постійно висміює російське міноборони за його нехтування добробутом військ, і навряд чи викличе гнів ув'язнених, залишивши їх на передовій після закінчення терміну їх контрактів", - пише ISW.
Аналітики впевнені, що Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення випереджальних помилувань, щоб "стимулювати більше ув'язнених "Вагнера" піти після закінчення терміну їхніх контрактів, щоб ще більше підірвати силу "Вагнера".
- 13 березня британська розвідка заявила, що після заборони вербувати ув'язнених, ПВК Вагнера почала шукати найманців у спортивних центрах та середніх школах.
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