ISW: найближчим часом російська армія ризикує втратити більшу частину найманців-зеків

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Міноборони Великої Британії прогнозує, що тисячі найманців-зеків з ПВК "Вагнера", які були завербовані восени 2022 року, будуть помилувані та звільнені.

Британці вважають, що Пригожин, ймовірно, дотримається своєї обіцянки звільнити засуджених після 6 місяців служби. Контракти більшості зеків-найманців закінчують якраз у найближчі тижні.

"Пригожин розробив бренд, який постійно висміює російське міноборони за його нехтування добробутом військ, і навряд чи викличе гнів ув'язнених, залишивши їх на передовій після закінчення терміну їх контрактів", - пише ISW.

Аналітики впевнені, що Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення випереджальних помилувань, щоб "стимулювати більше ув'язнених "Вагнера" піти після закінчення терміну їхніх контрактів, щоб ще більше підірвати силу "Вагнера".