ISW пояснив, чому Росія втратить вплив в інших пострадянських країнах
Російська Федерація втратить військовий вплив в інших пострадянських країнах, адже передислокувала звідти свої сили на війну проти України
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
"Передислокація Росією елементів своїх "миротворчих сил" з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію", - йдеться в повідомленні.
Так, 16 березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного наступу на Нагірний Карабах. Проте він сказав, що Вірменія повинна буде звернутися до Ради безпеки ООН, якщо Росія не буде спроможна підтримувати перемир'я у регіоні, яке було встановлено договором від 9 листопада 2020 року.
"Російські "миротворчі сили" в Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. Адже у березні 2022 року РФ передислокувала підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади - єдиної спеціальної миротворчої бригади Росії - з Нагірного Карабаху в Україну", - наголошують аналітики.
В Інституті нагадали, що у червні 2022 року в Генштабі ЗСУ відзвітували про те, що українські воїни завдали серйозних втрат 15-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді РФ, знищивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців з 1 800 одиниць особового складу бригади, які перебували в Україні.
"Росія втратить військовий вплив в країнах ОДКБ і Грузії, оскільки перекинула елементи постійно дислокованих російських сил зі своїх баз у Киргизстані, окупованій Абхазії та Південній Осетії і Таджикистані для війни проти України", - зауважили аналітики.
Ключові висновки Інституту вивчення війни
- ФСБ, схоже, намагається проникнути у російську оборонно-промислову базу в спосіб, що нагадує роботу КДБ з радянською військово-промисловою базою
- Пригожин заявив, що отримав запит для преси, який викриває змову на чолі з Путіним і Патрушевим з метою "нейтралізувати" ПВК Вагнера
- Західні інформаційні агентства підтвердили, що китайські компанії продали військове обладнання та обладнання подвійного призначення невстановленим російським суб'єктам. Ці продажі здаються невеликими за масштабами, але можуть зменшити навантаження на російську оборонно-промислову базу та обійти спроби Заходу обмежити російський доступ до мікрочипів
- Президент Сирії Башар Асад використав постановочне інтерв'ю російським пропагандистам для посилення інформаційних операцій РФ
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава надасть Україні чотири винищувачі МіГ-29
- Путін намагався запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків, ймовірно, як частина зусиль Кремля з підготовки росіян до затяжної війни
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове - Кремінна
- Окупанти продовжували наступати в Бахмуті та його околицях, а також продовжували наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка - Донецьк і в західній частині Донецької області
- Російські джерела стверджували, що українські сили проводили локальні обстріли в Запорізькій області
- Українські джерела повідомили, що російські війська посилили свою військово-морську присутність у Чорному морі
Раніше Інститут вивчення війни писав, що у порівнянні з попередніми тижнями загальний темп російського наступу знизився – українські війська мають можливості відновити ініціативу на фронті.
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