Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Передислокація Росією елементів своїх "миротворчих сил" з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію", - йдеться в повідомленні.

Так, 16 березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного наступу на Нагірний Карабах. Проте він сказав, що Вірменія повинна буде звернутися до Ради безпеки ООН, якщо Росія не буде спроможна підтримувати перемир'я у регіоні, яке було встановлено договором від 9 листопада 2020 року.

"Російські "миротворчі сили" в Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. Адже у березні 2022 року РФ передислокувала підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади - єдиної спеціальної миротворчої бригади Росії - з Нагірного Карабаху в Україну", - наголошують аналітики.

В Інституті нагадали, що у червні 2022 року в Генштабі ЗСУ відзвітували про те, що українські воїни завдали серйозних втрат 15-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді РФ, знищивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців з 1 800 одиниць особового складу бригади, які перебували в Україні.

"Росія втратить військовий вплив в країнах ОДКБ і Грузії, оскільки перекинула елементи постійно дислокованих російських сил зі своїх баз у Киргизстані, окупованій Абхазії та Південній Осетії і Таджикистані для війни проти України", - зауважили аналітики.

Ключові висновки Інституту вивчення війни

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