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Наступ військ РФ сповільнюється: ЗСУ мають можливість відновити ініціативу, - ISW

16 березня, 2023 четвер
05:53
війна з Росією Контрнаступ ЗСУ

У порівнянні з попередніми тижнями загальний темп російського наступу знизився – українські війська мають можливості відновити ініціативу на фронті

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський 15 березня заявив, що кількість наземних атак РФ на добу зменшилася з 90-100 до 20-30. Полковник пояснив, що окупанти втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

"Російський наступ у Луганській області наближається до кульмінації, якщо вже не досяг її, попри те, що Москва перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій", - мовиться у звіті.

В ISW вказують, що протягом останнього тижня росіяни здобули лише мінімальні тактичні успіхи у Луганській області. У той час українцям вдалося провести контратаки та повернути деякі території в регіоні.

Фахівці також підкреслюють, що за останні кілька днів фіксується помітне зменшення кількості атак у Бахмуті та навколо нього.

"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно поскаржився, що через нестачу боєприпасів і важкі бої довелося розширити оточення міста", - зазначили в Інститут вивчення війни.

Аналітики припускають, що наступ російських окупантів на Бахмут все більше наближається до кульмінації.

"Росіяни не ведуть активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках фронту, і оскільки темпи сповільнюються, то українські сили мають більше можливостей відновити ініціативу", - додали у звіті.

  • Нагадаємо, Зеленський за підсумками "Рамштайну" заявив, що "російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися".
  • Видання Politico зазначило, що контрнаступ ЗСУ може початись у травні і названо два його імовірні сценарії.
Бахмут
наступ ЗСУ
втрати окупантів
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