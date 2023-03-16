Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський 15 березня заявив, що кількість наземних атак РФ на добу зменшилася з 90-100 до 20-30. Полковник пояснив, що окупанти втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

"Російський наступ у Луганській області наближається до кульмінації, якщо вже не досяг її, попри те, що Москва перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій", - мовиться у звіті.

В ISW вказують, що протягом останнього тижня росіяни здобули лише мінімальні тактичні успіхи у Луганській області. У той час українцям вдалося провести контратаки та повернути деякі території в регіоні.

Фахівці також підкреслюють, що за останні кілька днів фіксується помітне зменшення кількості атак у Бахмуті та навколо нього.

"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно поскаржився, що через нестачу боєприпасів і важкі бої довелося розширити оточення міста", - зазначили в Інститут вивчення війни.

Аналітики припускають, що наступ російських окупантів на Бахмут все більше наближається до кульмінації.

"Росіяни не ведуть активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках фронту, і оскільки темпи сповільнюються, то українські сили мають більше можливостей відновити ініціативу", - додали у звіті.