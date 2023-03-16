Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують "Рамштайн", та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати. Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток", - йдеться у зверненні.

Зеленський відзначив, що треба постійно посилювати тиск за терор.

"Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску. Що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно", - додав президент України.