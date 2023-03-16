"Російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися": Зеленський про підсумки "Рамштайну"
Зеленський наголосив, що основний акцент на зустрічі був спрямований на боєприпаси для наших воїнів, артилерію, танки та захист українського неба
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
"Відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують "Рамштайн", та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати. Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток", - йдеться у зверненні.
Зеленський відзначив, що треба постійно посилювати тиск за терор.
"Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску. Що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно", - додав президент України.
- Як повідомлялося, 15 березня відбулася віртуальна зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", десята за рахунком, головним призначенням якої є координація зусиль міжнародної спільноти для надання Україні військової допомоги.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підсумки засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" 15 березня – "вселяють оптимізм".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе