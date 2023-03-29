ISW: Пригожин може використовувати медіа-вплив, щоб балотуватись в президенти
Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин може використовувати свій вплив на медіа-ландшафт в Росії, щоб представити себе як претендента на президентських виборах
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Так, нещодавно власне агентство новин Пригожина опублікувало інтерв’ю з ним, яке візуально копіює різні інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним. До цього відео з Пригожиним виглядали інакше - він обирав кадри в динаміці або ті, що нагадують поле бою.
"Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що Міноборони Росії навмисно позбавляє групу "Вагнера" артилерійських боєприпасів", - пише ISW.
Крім цього, 11 березня Пригожин зробив саркастичну заяву, що балотуватиметься на пост президента в 2024 році. До цього ж Пригожин неодноразово атакував президентську адміністрацію Путіна, наприклад, заявляючи, що деякі чиновники є зрадниками.
- Фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин спростував заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, а також поставив під сумнів існування "нацистів" в Україні, про яких постійно говорить російська влада.
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