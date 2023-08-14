Про це стало відомо зі звіту Інституту вивчення війни.

Зазначається, що ще 12 серпня один із блогерів РФ поскаржився, що російська 37-ма окрема гвардійська мотострілецька бригада (36-та загальновійськова армія Східного військового округу) не виділила танкові частини для підтримки своєї піхоти в Урожайному та передчасно вийшла з селища 10 серпня. Він стверджував, що їм не вистачає підкріплень, хоча насправді, вказують аналітики, особовий склад цієї бригади перебував у тилових районах – до того ж напідпитку.

Також блогер жалівся, нібито весь склад 36-ї загальновійськової армії не бажає обороняти населений пункт, а оперативно-тактичне з’єднання "Каскад" із "Л/ДНР" та 40-ва бригада морської піхоти (Тихоокеанський флот РФ) ще обороняють Урожайне.

"Ці скарги викликали численні відгуки в російському інформаційному просторі, зокрема спроби деескалації напруженості між причетними російськими формуваннями, подвоєння скарг на 37-му бригаду та 36-ту армію. А також звинувачення першого блогера, який повідомив про вихід росіян з Урожайного, у спробі підвищити репутацію інших підрозділів, що обороняються, коштом репутації 36-ї армії", – прослідкував ISW настрої пропагандистів.

Окрім цього, також зазначається, що інший російський блогер пояснив нинішню ситуацію на фронті усуненням російським військовим командуванням генерал-майора Івана Попова з посади командувача 58-ї загальновійськової армії на початку липня 2023 року.

Російські блогери, зокрема, націлювали свої скарги на особовий склад цих підрозділів, а не на командирів підрозділів або всією війною, припускаючи, що усунення Попова та інші чутки щодо командних чисток могли спричинити звільнення російських військових командирів середньої ланки за невдачі всієї армії РФ.

Також зазначається, що у цій ситуації терорист Олександр Ходаковський, так званий командир батальйону "Восток", який "оборонявся" під Урожайним, просто послався на командувача десантниками ЗС РФ генерал-полковника Михайла Теплинського. Той раніше сказав, що Росія не може перемогти в обороні. А сам Ходаковський поскаржився, мовляв, РФ занадто рано витратила свої ресурси у війні, а зараз потрібно зробити паузу, щоб накопичити їх "для нової операції".

"Це вказує на визнання того, що російська еластична оборона в цій області має свої обмеження. Відомо, що Теплинський відповідає за планування оборони окупантів у районі Великої Новосілки", – констатували в ISW.