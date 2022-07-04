ISW: За захоплення Лисичанська відповідали два військових командира РФ: що це значить для Путіна
Американський Інститут дослідження війни наголошує на тому: те, що два високопоставлені російські командири несли відповідальність за військові дії в районі Лисичанська – примітно і означає, що президент Росії Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам
Про це у звіті повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).
Так, за бойові дії за Лисичанськ та район на захід від нього відповідали командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін (який також командує "південною" групою військ Росії в Україні).
Зазначається, участь двох таких високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту примітна і, ймовірно, вказує на те значення, яке Путін надає захопленню Лисичанська та кордону Луганської області, а також на його недовіру до молодших офіцерів.
Інші ключові меседжі зі звіту
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3 липня російські війська захопили територію між адмінмежами Лисичанська та Луганської областей.
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Російські війська розпочали наступ на північний схід від Бахмута та на північ від Слов’янська, але не здобули нових територій.
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Російські війська завдали масштабних артилерійських ударів у західній частині Південної осі, щоб, ймовірно, зірвати український контрнаступ.
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Кремль продовжував висувати умови для потенційної російської анексії проксі-республік.
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2 липня під Мелітополем українські партизани допомогли зійти з рейок російському бронепоїзду з боєприпасами.
Генеральний штаб Збройних Сил України о 19:20 за Києвом в неділю, 3 липня 2022 року, офіційно підтвердив повний відступ з міста Лисичанська Луганської області.
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