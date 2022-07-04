Про це у звіті повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Так, за бойові дії за Лисичанськ та район на захід від нього відповідали командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін (який також командує "південною" групою військ Росії в Україні).

Зазначається, участь двох таких високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту примітна і, ймовірно, вказує на те значення, яке Путін надає захопленню Лисичанська та кордону Луганської області, а також на його недовіру до молодших офіцерів.

Інші ключові меседжі зі звіту

3 липня російські війська захопили територію між адмінмежами Лисичанська та Луганської областей.

Російські війська розпочали наступ на північний схід від Бахмута та на північ від Слов’янська, але не здобули нових територій.

Російські війська завдали масштабних артилерійських ударів у західній частині Південної осі, щоб, ймовірно, зірвати український контрнаступ.

Кремль продовжував висувати умови для потенційної російської анексії проксі-республік.

2 липня під Мелітополем українські партизани допомогли зійти з рейок російському бронепоїзду з боєприпасами.

Генеральний штаб Збройних Сил України о 19:20 за Києвом в неділю, 3 липня 2022 року, офіційно підтвердив повний відступ з міста Лисичанська Луганської області.

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