Італія оголосила список футболістів на матч з Україною
Тренерський штаб збірної Італії визначився зі складом футболістів, які готуватимуться до матчу проти України
Про це повідомляє офіційний твіттер збірної Італії.
На збірну України чекають матчі з Англією (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня в Мілані).
Після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 наша національна команда має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія. Італія та Північна Македонія мають по 3 бали, Мальта - 0.
- 22 серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав Олександра Караваєва на відбіркові матчі Євро-2024 проти Англії та Італії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.16
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе