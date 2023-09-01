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Італія оголосила список футболістів на матч з Україною

1 вересня, 2023 п'ятниця
21:29
Спорт Збірна Італії, Ліга націй

Тренерський штаб збірної Італії визначився зі складом футболістів, які готуватимуться до матчу проти України

Про це повідомляє офіційний твіттер збірної Італії.

На збірну України чекають матчі з Англією (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня в Мілані).

Після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 наша національна команда має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія. Італія та Північна Македонія мають по 3 бали, Мальта - 0. 

футбол
Італія
Збірна України
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