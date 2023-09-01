Італія оголосила список футболістів на матч з Україною

Про це повідомляє офіційний твіттер збірної Італії.

На збірну України чекають матчі з Англією (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня в Мілані).

Після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 наша національна команда має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія. Італія та Північна Македонія мають по 3 бали, Мальта - 0.