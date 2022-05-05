Італія передала Україні 45 пожежних машин, - Європейська комісія

Про це повідомили у Європейській комісії.



"Італія передала Україні 45 пожежних машин. Це важливе обладнання щойно прибуло до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки воно буде доставлено в Україну", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, італійська гуманітарна організація CESVI планує допомогти відбудувати Бучу. CESVI - одна з найбільших гуманітарних організацій Італії. Вона була заснована в 1985 році і має близько 30 офісів у всьому світі.

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