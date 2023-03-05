Італія працює над створенням портового коридору для України
Через те, що Росія блокує Чорне море, Італія розпочала роботу над перетворенням двох своїх портів на логістичну платформу для України
Про це заявив міністр підприємництва та національного виробництва Італії Адольфо Урсо, цитує Quinews Pisa.
"Також є частина України, яка не зазнала вторгнення і яка повинна продовжувати виробляти: ми працюємо над створенням інфраструктурного, залізничного та портового логістичного коридору", - зазначив він.
За словами Урсо, завдяки цьому коридору два італійські порти Трієст і Венеція зможуть стати логістичною і портовою платформою для України, оскільки її моря заблоковані Росією.
Також Урсо наголосив, що Італія була і залишається великим партнером України. Так, за словами міністра, його країна є основним експортером сільськогосподарської техніки з України.
- 21 лютого комітет у закордонних справах парламенту Італії проголосував за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Попереду – голосування відповідної резолюції в парламенті.
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