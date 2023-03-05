Італія працює над створенням портового коридору для України

Про це заявив міністр підприємництва та національного виробництва Італії Адольфо Урсо, цитує Quinews Pisa.

"Також є частина України, яка не зазнала вторгнення і яка повинна продовжувати виробляти: ми працюємо над створенням інфраструктурного, залізничного та портового логістичного коридору", - зазначив він.

За словами Урсо, завдяки цьому коридору два італійські порти Трієст і Венеція зможуть стати логістичною і портовою платформою для України, оскільки її моря заблоковані Росією.

Також Урсо наголосив, що Італія була і залишається великим партнером України. Так, за словами міністра, його країна є основним експортером сільськогосподарської техніки з України.