Італія ратифікувала членство Фінляндії та Швеції в НАТО

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що рішення підтримали 202 сенатори, 13 виступили проти. Раніше нижня палата схвалила законопроєкт переважною більшістю. Голосування в нижній палаті у вівторок, 2 серпня, вітала Джорджія Мелоні. Її ультраправа партія "Брати Італії" вважається лідером на національних виборах, які відбудуться 25 вересня.

"Перед обличчям російської агресії проти України, зміцнення європейського фронту Альянсу є важливим кроком, який може діяти як фактор стримування нових російських загроз", - йдеться у заяві Мелоні.

Джорджія Мелоні є лідеркою найпопулярнішої партії в консервативній коаліції. Вона підтримала рішення прем'єр-міністра Маріо Драгі відправити зброю в Україну.

Приєднання до НАТО має бути ратифіковане парламентами всіх 30 членів організації Північноатлантичного договору.

Сенат США у середу, 3 серпня, проголосував за резолюцію про ратифікацію членства Швеції та Фінляндії в НАТО. Рішення спрямоване, щоб посилити оборонний блок на тлі війни Росії в Україні.

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