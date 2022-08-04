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Італія ратифікувала членство Фінляндії та Швеції в НАТО

4 серпня, 2022 четвер
04:17
Світ

Парламент Італії в середу, 3 серпня, остаточно схвалив законопроєкт про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до альянсу НАТО

Про це пише Reuters. 

Видання повідомляє, що рішення підтримали 202 сенатори, 13 виступили проти. Раніше нижня палата схвалила законопроєкт переважною більшістю. Голосування в нижній палаті у вівторок, 2 серпня, вітала Джорджія Мелоні. Її ультраправа партія "Брати Італії" вважається лідером на національних виборах, які відбудуться 25 вересня.

"Перед обличчям російської агресії проти України, зміцнення європейського фронту Альянсу є важливим кроком, який може діяти як фактор стримування нових російських загроз", - йдеться у заяві Мелоні.

Джорджія Мелоні є лідеркою найпопулярнішої партії в консервативній коаліції. Вона підтримала рішення прем'єр-міністра Маріо Драгі відправити зброю в Україну.

Приєднання до НАТО має бути ратифіковане парламентами всіх 30 членів організації Північноатлантичного договору.  

  • Сенат США у середу, 3 серпня, проголосував за резолюцію про ратифікацію членства Швеції та Фінляндії в НАТО. Рішення спрямоване, щоб посилити оборонний блок на тлі війни Росії в Україні.

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