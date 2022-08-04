Сенат США підтримав приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
Сенат США у середу, 3 серпня, проголосував за резолюцію про ратифікацію членства Швеції та Фінляндії в НАТО. Рішення спрямоване, щоб посилити оборонний блок на тлі війни Росії в Україні
Про це пише CNN.
Відповідне рішення підтримали 95 законодавців. Проти виступив один сенатор. Джош Гоулі раніше заявляв, що США не повинні розширювати зобов’язання щодо безпеки в Європі.
Після того, як Сенат затвердить протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, "наступним кроком у процесі ратифікації є підписання президентом документа про ратифікацію договору", - сказав CNN представник Держдепартаменту.
Швеція та Фінляндія оголосили про свій намір приєднатися до НАТО в травні, після російського вторгнення в Україну. Причина, через яку більшість країн приєднується до НАТО, полягає в статті 5, яка передбачає, що всі підписанти вважають напад на одного члена нападом на всіх.
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