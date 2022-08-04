Сенат США підтримав приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Про це пише CNN.

Відповідне рішення підтримали 95 законодавців. Проти виступив один сенатор. Джош Гоулі раніше заявляв, що США не повинні розширювати зобов’язання щодо безпеки в Європі.

Після того, як Сенат затвердить протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, "наступним кроком у процесі ратифікації є підписання президентом документа про ратифікацію договору", - сказав CNN представник Держдепартаменту.

Швеція та Фінляндія оголосили про свій намір приєднатися до НАТО в травні, після російського вторгнення в Україну. Причина, через яку більшість країн приєднується до НАТО, полягає в статті 5, яка передбачає, що всі підписанти вважають напад на одного члена нападом на всіх.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.

5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО.

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