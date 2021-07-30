Італія з 31 липня відкриється для українських туристів
Італія з 31 липня відкриє кордони для українських туристів
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
"Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", - написав Кулеба.
Згідно з інформацією на урядовому порталі tripadvisor, українці зможуть відвідувати Італію з будь-якою метою, зокрема - туризму.
Водночас охочі відвідати країну мають надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду. Також необхідно заповнити онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form. По прибуттю громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п'ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19 для підтвердження негативного результату.
Зазначається, що такі умови в'їзду діятимуть до 30 серпня цього року.
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