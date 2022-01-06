Італія запровадила обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для людей віком від 50 років

Про це повідомляє Reuters та Politico.



Працівники віком від 50 років повинні будуть показати медичні талони, які підтверджують, що вони були вакциновані або нещодавно одужали від COVID-19 - інакше з середини лютого їм загрожує відсторонення від роботи.



Видання пишуть, що раніше невакциновані могли виходити на роботу лише за умови негативного результату тесту на COVID-19 кожні два дні. Тим, кому за 50 і хто не працює, доведеться або робити щеплення, або зазнавати санкцій.



Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав, що уряд орієнтується на людей віком від 50 років, оскільки це категорія людей з найбільшим ризиком госпіталізації, щоб зменшити тиск на лікарні та врятувати життя.



Нові правила узгодили після того, як в Італії зареєстрували рекордні 170 тис. випадків коронавірусу, а смертність досягла найвищого рівня з весни 2020 року.

Нагадаємо, 23 грудня Італія посилила карантинні обмеження та скоротила термін дії COVID-сертифікатів до 6 місяців.