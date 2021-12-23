Італія посилила карантинні обмеження та скоротила термін дії COVID-сертифікатів до 6 місяців

Про це повідомляє Ansa.



Уряд Італії запровадив нові карантинні обмеження через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.



У країні заборонено виходити на вулиці без масок. Також повертається вимога щодо обов’язкового носіння маски FFP2 в кінотеатрах, театрах, спортивних заходах й громадському транспорті.



Італія скоротить термін дії COVID-сертифікату з 9 до 6 місяців починаючи з 1 лютого 2022 року. Окрім цього, вводиться вимога щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 через 4 місяці після введення другої.



Наразі уряд розглядає введення COVID-тестування для усіх, хто бажає брати участь у заходах з нагоди сезону свят, а також позачерговий огляд учнів напередодні повернення до школи після різдвяних канікул.



Станом на 23 грудня штам "Омікрон" причетний до чверті усіх випадків коронавірусу в країні.

Нагадаємо, 16 грудня Італія закрила кордони для українців у зв'язку із загостренням ситуації з коронавірусом.